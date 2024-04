Spettacolo conclusivo dei laboratori di Progetto Mandela - Tuttoggi.info

Con “Il volo di Margherita”, spettacolo teatrale in scena al Teatro Secci di Terni lunedì 22 aprile alle ore 21.00, si conclude il laboratorio di teatro di Progetto Mandela

Con “Il volo di Margherita”, spettacolo teatrale in scena al Teatro Secci di Terni lunedì 22 aprile alle ore 21.00, si conclude il laboratorio di teatro di Progetto Mandela iniziato ad ottobre 2023 nella nuova sede in Via Aminale 20/22.Il laboratorio, diretto da Marco Plini, (Docente di recitazione e regia alla Civica Scuola di teatro Paolo Grassi di Milano) affiancato da Elisa Gabrielli e Luisa Contessa, ha guidato i giovani partecipanti ad approfondire un grande classico accompagnandoli in un viaggio letterario per giovani anime in cerca della loro strada. Un percorso esistenziale attraverso le tante metafore espresse da Bulgakov alla ricerca di un nesso con il percorso dei giovani uomini e delle giovani donne della nostra triste epoca.Biglietti in vendita on-line su Boxol.it, da New Sinfony e al botteghino del teatro la sera dello spettacolo.Per info: tel.3279326990

Luogo: Teatro Secci, TERNI, TERNI, UMBRIA