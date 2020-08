"Spello nel Cuore", consegnate 5mila mascherine al Galileo Ferraris - Tuttoggi

Grazie all’iniziativa “Spello nel Cuore”, lanciata da 4 associazioni del territorio (Associazione Amici di Spello – L’Officina del Fantastico – Pedale Spellano – Subasio Epyc) sono state consegnate, all’Istituto comprensivo Gallileo Ferraris di Spello, 5mila mascherine chirurgiche.

I presidi sono destinati per il personale docente e Ata, che permetteranno di iniziare, in tutta sicurezza, le attività dell’anno scolastico che prenderà il via il 19 agosto.

“Ringrazio le associazioni per questa importante consegna – ha detto la dirigente dell’istituto Ferraris, Maria Grazia Giampè – è vero che il Ministero fornirà tali presidi, ma nel frattempo questa donazione ci permetterà di attivarci da subito in tutta sicurezza.

E’ fondamentale e importante questa rete di solidarietà che si è attivata: una rete di amicizia e socialità della quale ne abbiamo tanto bisogno. E’ una collaborazione importante che speriamo di poter ripetere nel futuro”

La donazione, come hanno spiegato i responsabili del progetto Gianluca Insinga per gli Amici di Spello, Diego Tordoni per l’Officina del Fantastico e Nazzareno Fuso per Pedale Spellano e Subasio Epyc è stata resa possibile grazie alla vendita delle t-shirt, appunto Spello nel Cuore.

“Abbiamo raccolto grazie alla vendita di circa 1000 t-shirts – continuano gli ideatori – 4mila euro, soldi questi che verranno destinati alle emergenze rilevate nel territorio spellano.

La consegna di mascherine all’Istituto Ferraris è il primo step, seguiranno altre iniziative di solidarietà”.

Chi non lo avesse ancora fatto, potrà acquistare le t-shirt esclusive che sono state realizzate sul disegno creato da Alessandro Filippucci, che ha inserito gli elementi principali che caratterizzano la Colonia Julia: le foglie di ulivo, i fiori, le rotondità del Subasio, i due motivi che richiamano i mosaici della villa e un cuore che ricorda il payoff (Spello nel cuore) con il timbro postale stile cartolina.