Spello, la Lega chiede screening anticovid della popolazione

La richiesta in una mozione che sarà discussa il prossimo 11 marzo

Uno screening anticovid di massa di tutta la popolazione di Spello per arrestare la progressiva crescita di positivi al Covid nel comune. A

richiederlo i consiglieri del Gruppo Lega Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi

che hanno presentato una mozione urgente che sarà discussa nel prossimo

consiglio comunale di giovedì 11 marzo alle 17 dove si impegna il

sindaco e la Giunta “all’ acquisto immediato di un congruo quantitativo

di tamponi rapidi antigenici per l’individuazione del virus Covid-19 da

destinare gratuitamente alla popolazione residente, avviando e

coordinando una campagna di screening volontario che dia priorità ai

soggetti a rischio o con conviventi a rischio, al fine di individuare il

più alto numero di soggetti positivi asintomatici”.

Screening a Spello: la preoccupazione dei consiglieri

“Siamo molto preoccupati – spiegano i consiglieri – della crescita del

numero di casi positivi al Covid a Spello che risulta tra i comuni umbri

dove si registra un innalzamento dei valori progressivo. Come già

predisposto dal Comune di Bevagna, anche noi chiediamo a gran voce al

sindaco uno screening di massa per arrestare il diffondersi della

pandemia nel nostro territorio”.

L’ordine del giorno

All’ordine del giorno del consiglio comunale, che sarà trasmesso on line

collegandosi al portale istituzionale del Comune di Spello, saranno

discusse anche altre due mozioni: l’istituzione

tavolo di lavoro politico per l’individuazione di progetti da inserire

nel Recovery Plan con incontri con le attività produttive del territorio

e la richiesta di registrazione con webcam e diffusione in rete delle

adunanze delle commissioni consiliari.