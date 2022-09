"Spectacular", a ottobre via ai corsi gratuiti per chi vuole lavorare in teatro - Tuttoggi

“Poter dare ai giovani l’opportunità di formarsi in questo ambito – ha spiegato l’assessore Minelli – è per noi particolarmente importante: spesso per diventare tecnici di ripresa, esperti in allestimenti scenografici, in sartoria teatrale, trucco artistico o costruttori di allestimenti si va a studiare altrove. Oggi diamo ai nostri ragazzi la possibilità di prepararsi qui, fornendo loro una vasta possibilità di scelta tra le professioni che ruotano intorno al mondo dello spettacolo”.

Un universo, quello del teatro e più in generale degli eventi, che, come sottolineato da Eugenio Guarducci “è in notevole espansione, specie dopo i durissimi anni del Covid, dai quali usciamo con un accresciuto bisogno di personale formato, ragazzi che hanno davvero di fronte una tangibile possibilità lavorativa”. Anche il sindaco Stirati, in chiusura di conferenza stampa, ha definito come “un grande obiettivo” la creazione di possibilità formative per giovani e non solo: “Mettere a disposizione occasioni e spunti in questo senso è per noi una carta fondamentale da spendere per i ragazzi, anche in considerazione della crescita del numero dei grandi eventi nel nostro territorio e nella nostra regione”.