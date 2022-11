Spazio Lavoro, all'Informagiovani colloqui di selezione con le Agenzie | Le posizioni aperte - Tuttoggi

Il primo appuntamento è per l’8 novembre: le prenotazioni per i colloqui si effettuano on line sul sito dell’Informagiovani o chiamando il numero 075.9237292.

Gi Group propone alcune posizioni aperte a Fabriano, Montone e Città di Castello:

• Operaio/a generico/a di produzione – Fabriano

• Carrellista – Fabriano

• Addetto/a reparto casse, gastronomia, ortofrutta e allestimento scaffali – Fabriano

• Perito e/o ingegnere elettronico – Fabriano

• Saldatori a filo e a Tig – Fabriano

• Saldatori a filo e a Tig – Montone

• Operaio meccanico – Montone

• Programmatore macchine Cnc – Montone

• Elettricisti – Città di Castello

Per ulteriori informazioni si può andare direttamente all’ufficio Informagiovani in via di Fonte Avellana 8 (in Biblioteca Sperelliana) o contattare lo 0759237292 – 3458671350 (WhatsApp).