Spaventata dall’ex, lei chiama la polizia e lui aggredisce gli agenti: arrestato

Giovane ubriaco al bar, la ex spaventata chiama la polizia ma lui aggredisce gli agenti e viene arrestato: oggi convalida e direttissima

Intervento della polizia mercoledì sera intorno alle 23 in un bar di via di Vittorio in seguito all’allarme di una donna che ha riferito di sentirsi in pericolo per la presenza del suo ex. Il giovane, un 26enne che non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna, aveva bevuto alcolici e proprio in stato alterato lo hanno trovato gli agenti della squadra volante intervenuti sul posto.

I poliziotti hanno quindi deciso di portare l’uomo in questura per la sua identificazione. Ma al momento di scendere dall’auto della polizia, l’uomo si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli e ferendone due, cercando di fuggire. E’ stato poi bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina al tribunale di Terni si terranno la convalida e il processo per direttissima.

La Polizia di Stato continua ad invitare tutte le donne che si sentano minacciate a segnalare le situazioni di pericolo, come illustrato nella campagna itinerante “Questo Non è Amore” che, con il suo ufficio mobile, sta raggiungendo i comuni della Provincia di Terni per informare la cittadinanza sulle iniziative messe in campo per contrastare e prevenire la violenza contro le donne.

(foto di repertorio)