Turismo, Priante "Legame tra Enit e Repubblica San Marino va avanti" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il rapporto tra Enit e Repubblica di San Marino prosegue e si rafforza”. Lo dice la presidente dell’Enit, Alessandra Priante, al termine di un incontro con una delegazione della Repubblica di San Marino, guidata dal segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. “San Marino assoluto protagonista, dinamico e propositivo a livello mondiale, è riuscito a posizionarsi con grande forza ed energia – ha spiegato Priante -. Io in Enit ora non posso far altro che far continuare e incrementare i bellissimi legami che già ci sono. La strategia del turismo di San Marino è stata da subito molto intelligente”.

