Spaccio tra la vegetazione, arrestati 2 giovani con 6000 euro di cocaina - Tuttoggi

Smantellato a Gubbio un’importante giro di spaccio di droga al dettaglio, grazie ad un’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto in flagranza di due cittadini albanesi (di 22 e 27 anni).

L’attività è partita dal controllo dei due sospetti, avvenuto giorni fa nelle campagne eugubine. Ai militari è apparso subito strano che due ragazzi, entrati in Italia con visto turistico, si trovassero in una zona rurale senza un’apparente motivo. Sono iniziate così osservazioni e pedinamenti, che hanno appurato come i due si nascondessero all’interno della vegetazione, con uno che fungeva da palo all’arrivo del cliente e l’altro che effettuava le consegne.

Mercoledì scorso (4 novembre) è quindi scattato il blitz dei carabinieri che, appostatisi nel verde, sono poi intervenuti bloccando i presunti spacciatori; i due sono stati trovati in possesso di 60 involucri di cocaina, uno con 5 grammi, nascosto in una bottiglietta di succo di frutta e altri 59 (per un totale di 40 grammi) celati in un barattolo di vetro e pronti per essere spacciati, oltre a 170 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

La sostanza rinvenuta, equivalente a 180 dosi e risultata pura al 70%, avrebbe fruttato sul mercato oltre 6.000 euro. L’ipotesi di reato contestata agli arrestati è quella di spaccio di sostanze stupefacenti. In data odierna si è tenuta l’udienza di fronte al Giudice del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.