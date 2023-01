Spaccio di droga nei boschi, controlli dei Carabinieri - Tuttoggi

Spaccio, droga e bivacchi, giro di vite dei Carabinieri nei boschi di Narni. Al setaccio Pretare, Selva Antica e Testaccio

Nella prima mattinata di oggi, 20 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Amelia, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Stroncone, della Stazione Forestale di Narni, dalle unità cinofile antidroga e da ordine pubblico della Capitale e da un equipaggio del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, tendente a contrastare il fenomeno della detenzione e spaccio delle sostanze stupefacenti nell’agro del Comune di Narni e, precisamente, nelle Località Pretare, Selva Antica e Testaccio.

Droga, spaccio e bivacchi nel mirino

Il servizio è stato riproposto a distanza di pochi mesi da analogo controllo, eseguito nei primi giorni dell’ottobre scorso ed ha permesso di individuare e smantellare tre “bivacchi” organizzati con tende da campeggio, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, fornelli portatili e stoviglie tra cui diversi coltelli da cucina. Due soggetti, sorpresi rispettivamente nei boschi di Selva Antica e Testaccio, accortisi della presenza dei Carabinieri grazie alla posizione dominante dei loro bivacchi, si sono dati a precipitosa fuga riuscendo a far perdere le tracce nella fitta vegetazione. I militari non hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, anche perché queste ultime generalmente vengono nascoste in luoghi considerati strategici dagli spacciatori.