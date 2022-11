Spaccio di cocaina a Borgo Bovio, giovane in manette - Tuttoggi

Arrestato giovane dominicano per spaccio di cocaina a Borgo Bovio, un 39enne italiano segnalato alla prefettura

Da diversi giorni i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Terni avevano notato degli strani movimenti nelle vie della zona di Borgo Bovio di Terni. Dopo vari servizi effettuati nella zona, lo scorso pomeriggio i Carabinieri hanno deciso di entrare in azione. Il servizio, predisposto sin dalla mattina, risultava proficuo in quanto verso le ore 20 veniva notata sopraggiungere una Alfa Romeo di colore grigio, condotta da un uomo italiano che si fermava in corrispondenza di un giovane dominicano. Dopo che i due avevano avuto un colloquio, i militari notavano che il conducente del veicolo si faceva consegnare alcuni involucri, poi risultati essere 4 contenenti in totale 4 grammi di cocaina cedendo in cambio una somma di denaro.

Dopo tali movimenti i militari procedevano al fermo di entrambi i soggetti e, nella disponibilità del dominicano venivano rinvenute ulteriori 4 dosi per un peso di 3 grammi di cocaina. Dopo gli accertamenti di rito il giovane, con precedenti specifici in materia di spaccio di stupefacenti, veniva tratto in arresto nella flagranza del reato.