Sopralluoghi tecnici al cavalcavia del Cornetto, "Non è sicuro per pedoni e ciclisti" - Tuttoggi.info

Recenti approfondimenti tecnici hanno suscitato perplessità sullo stato della struttura, Arcaleni vuole sapere le motivazioni dei controlli "Serve percorso pedonale per la sicurezza di tutti"

Il ponte-cavalcavia sopra la E45 lungo la Sp 105 di Trestina – tra Cinquemiglia e Cornetto – finisce sotto la lente di ingrandimento dopo recenti sopralluoghi tecnici.

A volerne sapere di più, con una interrogazione ad hoc, è Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), che chiede proprio le motivazioni dei controlli su una struttura di notevole importanza, soprattutto per il collegamento verso le frazioni di Trestina e tutto il territorio tifernate sud.

“Attualmente non possiamo certo dire che il cavalcavia versi in condizioni ottimali, – ha detto la consigliera – dato che non presenta alcun percorso pedonale. Questa grave carenza non permette infatti il transito di pedoni sia normodotati che in condizioni di handicap, né tantomeno di passeggini e carrozzelle”.

Arcaleni chiede dunque all’amministrazione di “conoscere lo stato della struttura, dopo gli approfondimenti tecnici effettuati e sapere se tale ponte sarà destinatario di un intervento di qualsiasi tipo. E’ necessario verificare la presenza, nell’eventuale progetto, della predisposizione di un passaggio pedonale e, nel caso non vi fosse, intervenire al fine di chiederne l’inserimento, per permettere l’uso della strada in piena sicurezza”.