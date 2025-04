Sir a corrente alternata, stavolta il tie-break è della Lube che sbanca il PalaBarton e allunga la serie

Questa volta il tie-break sorride alla Lube Civitanova, che sbanca il PalaBarton dopo una maratona di oltre tre ore ed allunga la serie della semifinale Scudetto.

I cucinieri si dimostrano una squadra solida, che sa approfittare dei momenti di confusione dei Block Devils, come in occasione del punto che vale Gara3.

La partita

Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, sino a quando la Sir sembra prendere il largo portandosi sul +4 (17-13). Poi i Block Devils si fermano e i cucinieri ne approfittano prendendo il largo e respingendo il tentativo di ritorno dei padroni di casa (23-25).

I Block Devils rientrano in campo scatenati e si portano subito sul +7 (9-2). Inizio di un set dominato da Perugia, che pareggia i conti (25-20).

Grande equilibrio nel terzo set, con i padroni di casa che mettono la testa avanti, senza però riuscire ad allungare. E alla fine un set lunghissimo se lo prendono i cucinieri 30-28.

I tifosi di Civitanova credono nella vittoria quando vedono la propria squadra in vantaggio sul 9-5 e gli avversari in difficoltà. Quando la Sir sembra avere un piede nel baratro, un Lorenzetti contrariato come non mai richiama i suoi. E i Block Devils, riuscendo anche a ritrovare in parte efficacia dai 9 metri, rosicchiano punto su punto agli avversari. Un doppio ace di Plotnytskyi vale il sorpasso (15-14) e l’inizio della fuga. Il clamoroso recupero di Orduna dimostra però che la Lube non molla. Ma I Block Devils ora sono tornati a giocare alla grande, come nell’azione conclusa alla grande da Ben Tara. Dall’altra parte risponde Nikolov con un ace. Ma il mani-fuori di Plotnytskyi vale quattro palle set per la Sir. Gli ospiti ne salvano due, poi si arrendono al primo tempo di Solè. Ed anche Gara3 va al tie-break.

Errori dai 9 metri in avvio, poi Semeniuk chiude uno scambio difficile (2-2). Un doppio muro di Solè per il sorpasso dei Block Devils (4-2). Bottolo spinge sulla diagonale. Il muro di Gargiulo per il 5 pari. E allora ci pensa Giannelli a mettere direttamente il pallone a terra. Risponde ancora Bottolo con un pallonetto. Ben Tara attacca dal cielo! Herrera sbaglia ancora il servizio (7-7). L’errore al servizio di Civitanova porta la Sir avanti al cambio campo. Attacco vincente di Nikolov. Il bulgaro a muro trova il sorpasso Lube (9-8). Lorenzetti chiama i suoi. Poi è la volta di Medei provare a disturbare il servizio di Plotnytskyi: l’ucraino spara forte, ma Civitanova difende e Nikolov piazza una grande diagonale. Attacco vincente di Semeniuk, dopo una grande difesa di Giannelli. La Lube resta avanti sull’errore di Ben Tara dai 9 metri. Sbaglia anche Boninfante (12 pari). Plotnytskyi per il vantaggio Sir (13-12). Medei chiama il secondo timeout. L’ucraino sbaglia però il nuovo attacco in diagonale (13-13). Il muro di Giannelli vale il match-point Sir. Due muri di Civitanova danno agli ospiti la palla della vittoria. I Block Devils pasticciano a muro e Civitanova si prende Gara3, allungando la serie delle semifinali.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova Marche 2-3

23-35; 25-20: 28-30; 25-22; 14-16