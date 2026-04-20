Consorzio Energia Confindustria Umbria, Campanile presidente | Il nuovo Direttivo - Tuttoggi.info

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Consorzio Energia Confindustria Umbria, Campanile presidente | Il nuovo Direttivo

Redazione

Consorzio Energia Confindustria Umbria, Campanile presidente | Il nuovo Direttivo

Lun, 20/04/2026 - 18:03

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Alessandro Campanile, amministratore delegato di Saci Industrie di Perugia, è stato eletto alla Presidenza del Consorzio Energia di Confindustria Umbria per il prossimo triennio. L’Assemblea, che si è riunita nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha inoltre eletto vicepresidente Francesco Lanzi, dell’azienda La Romana Farine di Orvieto, e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Il Consorzio Energia

Il Consorzio Energia, al quale aderiscono oltre 100 aziende associate a Confindustria Umbria con consumi annui superiori a 500.000 kWh, è un gruppo di acquisto e organismo di servizio e coordinamento per le imprese consorziate, che offre assistenza e consulenza sia nell’individuazione dei fornitori di energia che nella risoluzione di specifiche problematiche. Nel 2025 ha gestito un volume di consumo per circa 222 milioni di chilowattora, con una spesa energetica complessiva pari a 45,5 milioni di euro.

Le parole del presidente uscente Luca Bianconi

Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente Luca Bianconi, amministratore delegato di Polycart, che nel suo intervento ha ripercorso l’attività svolta dal Consorzio negli ultimi anni, segnati da un contesto energetico particolarmente complesso e in continua evoluzione.

“Insieme ai consiglieri e alle imprese consorziate – ha ricordato Bianconi, giunto al termine del proprio mandato – abbiamo affrontato sfide complesse e spesso inedite: prima la pandemia, che ha messo in discussione ogni certezza, e oggi un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti che influenzano fortemente i mercati energetici. In questi anni, tuttavia, siamo riusciti a costruire un percorso solido. Abbiamo definito contratti, studiato meccanismi di indicizzazione e fatto scelte sempre orientate a garantire equilibrio, sostenibilità e tutela per le aziende”.

Il bilancio del 2025 e le tensioni geopolitiche del 2026

Nel corso dell’Assemblea è stato evidenziato come il 2025 sia stato un anno ancora complesso, ma più stabile rispetto alla fase di crisi energetica precedente: dopo un primo trimestre caratterizzato da prezzi elevati, il mercato ha registrato una progressiva normalizzazione, pur rimanendo fortemente influenzato dall’andamento del gas, della CO₂ e dalla produzione da fonti rinnovabili.

Il 2026, invece, si è aperto con un sensibile incremento dei costi energetici, in larga parte riconducibile a un contesto internazionale fortemente condizionato dalle recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L’acuirsi del conflitto nell’area ha contribuito ad accentuare l’incertezza sui mercati globali dell’energia, determinando una marcata volatilità dei prezzi. A ciò si sono aggiunti i primi segnali di criticità nelle catene di approvvigionamento, che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Questo insieme di fattori ha comportato un significativo aumento della spesa energetica, incidendo in maniera rilevante sia sui costi sostenuti dalle imprese sia sul bilancio delle famiglie.

Campanile: Consorzio strumento fondamentale in questo contesto energetico

Nel suo intervento di insediamento, il presidente Alessandro Campanile ha sottolineato il valore del percorso costruito e la necessità di affrontare con determinazione le sfide future legate alla transizione energetica.

“Il Consorzio – ha detto Campanile – rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare le imprese in un contesto energetico sempre più complesso. Intendiamo dare continuità al lavoro svolto, rafforzando i servizi e il supporto alle aziende, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e delle comunità energetiche rinnovabili, che rappresentano una leva importante per la competitività del sistema produttivo. L’obiettivo è continuare a garantire condizioni vantaggiose e trasparenti, aiutando le imprese a gestire i costi e a cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del mercato”.

Il nuovo Direttivo

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo del Consorzio, che sarà formato dal Presidente Alessandro Campanile, dal Vicepresidente Francesco Lanzi e dai consiglieri:

Stefano Centinari (Ceplast)

Claudio Becchetti (Co.Me.Ar.)

Domenico De Martino (Eskigel)

Pieraldo Passaro (Fornaci Briziarelli Marsciano)

Paolo Ridolfi (ISA)

Andrea Bonucci (Mignini & Petrini)

Nicola Ricci (Molitoria Umbra)

Luca Bianconi (Polycart)

Fabio Riccini (Riccini)

Mario Piero D’Archivio (Sitem)

Alle attività del Consorzio, inoltre, prenderà parte Marco Ravazzolo, direttore dell’area Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità di Confindustria nazionale, in qualità di senior advisor.

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