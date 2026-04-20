Bomba d'acqua e grandine nel Perugino, allerta meteo per martedì - Tuttoggi.info

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Bomba d’acqua e grandine nel Perugino, allerta meteo per martedì

Redazione

Bomba d’acqua e grandine nel Perugino, allerta meteo per martedì

Lun, 20/04/2026 - 17:50

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Nel tempo incerto che ha caratterizzato il lunedì nel Perugino, si è passati dalla bomba d’acqua della zona dei Ponti alla grandine caduta in parte del territorio comunale e in quello di Corciano, con pesanti “chicchi” ghiacciati.

E il maltempo caratterizzerà anche la giornata di martedì, per la quale il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato il documento di allerta regionale n. 110/2026 nel quale si prevede allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali.

E’ attiva la fase di attenzione

👉 Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale: https://cfumbria.regione.umbria.it

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