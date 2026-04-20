 Anche Bastia Umbra entra nella rete delle “Città del Sollievo” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Anche Bastia Umbra entra nella rete delle “Città del Sollievo”

Redazione

Anche Bastia Umbra entra nella rete delle “Città del Sollievo”

Lun, 20/04/2026 - 14:29

Condividi su:

Bastia entra a far parte della rete delle “Città del Sollievo”: il titolo, conferito dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti con il patrocinio di ANCI, viene assegnato alle città che si distinguono per attività di sensibilizzazione, solidarietà e sostegno alle persone fragili, attraverso una rete attiva tra istituzioni, servizi socio-sanitari e associazioni di volontariato.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Erigo Pecci e della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, seguiti dagli interventi dell’Assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti, del Presidente della Consulta del Sociale Antonello Sterlini, insieme ai rappresentanti del mondo sanitario (le dottoresse Ilaria Vescarelli e Laura Berretta) e della Fondazione Ghirotti (Mario Santarelli). Il riconoscimento rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato dall’Amministrazione comunale poche settimane dopo l’insediamento, su proposta della Consulta del Sociale e grazie alla sottoscrizione di quindici associazioni del territorio, da anni impegnate in attività di sostegno e cura delle persone più fragili.

Un percorso che ha voluto coinvolgere l’intera città, passando anche attraverso la Commissione consiliare e culminando nel voto unanime del Consiglio comunale nel mese di novembre 2025. Con questo ingresso, Bastia Umbra entra a far parte di una rete nazionale che conta attualmente 37 città, di cui 9 in Umbria: Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Foligno, Montefalco, Narni, Perugia, Spello e Trevi. «Quella di oggi è una tappa di un percorso che vede protagonista il nostro ricco tessuto associativo – ha dichiarato l’Assessora Elisa Zocchetti – È un ambito sul quale abbiamo creduto fin da subito, riconoscendone il valore come strumento di coesione e di aiuto concreto. Vederle oggi direttamente coinvolte in un traguardo comune ci rende orgogliosi. Un plauso speciale va a tutte le associazioni, al loro senso di comunità e al lavoro che svolgono ogni giorno con cura e passione. Dedichiamo questo riconoscimento ai sorrisi che i volontari riescono a donare quotidianamente alle persone fragili». «Si tratta di un lavoro silenzioso e corale – ha aggiunto – che resta alla città come patrimonio condiviso, espressione dell’intera comunità. Un riconoscimento che supera gli steccati politici e guarda avanti con fiducia e speranza».

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Stalking e minacce a sorelle, cognato e nipote: 53enne in carcere

Perugia

Incidente tra 5 mezzi sulla E45, traffico bloccato

Foligno

Consultorio, disabilità e asili nido. Il consigliere di opposizione Mattioli attacca l’operato della giunta Zuccarini

in umbria

gli ultimi pubblicati

Assisi

Anche Bastia Umbra entra nella rete delle “Città del Sollievo”

Vetrina

Credenze e vetrine: il dettaglio che trasforma il tuo soggiorno

Spoleto

Festa con cast Don Matteo per Anna Cedroni che lascia il Comune | I 2 Capitani | Foto e Video

Assisi

Ad Assisi due giorni di iniziative per la Giornata della Terra: il programma

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!