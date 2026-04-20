 Aggrediscono gli agenti intervenuti: due arresti. Prognosi da 10 a 14 giorni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Aggrediscono gli agenti intervenuti: due arresti. Prognosi da 10 a 14 giorni

Redazione

Aggrediscono gli agenti intervenuti: due arresti. Prognosi da 10 a 14 giorni

La Polizia in operazioni distinte ha arrestato due persone ritenute responsabili dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
Lun, 20/04/2026 - 15:29

Condividi su:

Nella notte e nella mattinata odierna, a Terni, la Polizia ha arrestato due persone, un cittadino guineano di 21 anni e una cittadina italiana di 27 anni, ritenuti responsabili, in distinti episodi, dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle ore 02:00 in un esercizio pubblico del centro, a seguito di una segnalazione giunta al 112 circa la presenza di un uomo che stava danneggiando gli arredi e molestando gli avventori. Giunti sul posto la polizia ha individuato il soggetto, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo ha iniziato a insultare gli agenti per poi aggredirli con calci e pugni. Dopo una colluttazione è stato arrestato. Due operatori sono rimasti feriti e medicati al pronto soccorso, con prognosi di 10 giorni ciascuno.

Il secondo episodio si è verificato nella tarda mattinata, quando una pattuglia, transitando in una via del centro, ha notato una donna accasciata a terra intenta a fare uso di sostanze stupefacenti per via endovenosa. All’intervento degli agenti ha reagito con violenza, colpendoli con calci, graffi e sputi. La donna è stata bloccata e arrestata. Un operatore ha riportato lesioni giudicate guaribili in 14 giorni.

Entrambi gli arresti sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica, che ha disposto il rito direttissimo, al termine del quale per entrambi è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma per 3 volte a settimana. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Festa con cast Don Matteo per Anna Cedroni che lascia il Comune | I 2 Capitani | Foto e Video

Spoleto

Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera

Spoleto

Via don Guerrino Rota e via Nicolai: “Situazione insostenibile, ritardi ingiustificati e rischi per i residenti”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

La storia di Maserati all’Anantara Concorso Roma 2026
Top News ITALIA

Liguria, Bucci “Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record”

Top News ITALIA

Elior, Marco “L’Italia mercato strategico, investimenti per 40 milioni in 5 anni”

Pillole Italpress

Blitz antimafia a Palermo, 32 fermi

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!