Ad Assisi due giorni di iniziative per la Giornata della Terra: il programma - Tuttoggi.info

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Ad Assisi due giorni di iniziative per la Giornata della Terra: il programma

Redazione

Ad Assisi due giorni di iniziative per la Giornata della Terra: il programma

Lun, 20/04/2026 - 09:21

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 Anche ad Assisi si festeggia la Giornata della Terra e il secondo anniversario del progetto ASSISI Terra Laudato Si’ con cui la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, le famiglie francescane, la Pro Civitate Christiana e il FAI, animati dal Centro Laudato Si’, hanno portato avanti insieme l’impegno a promuovere i valori dell’ecologia integrale.

Due le giornate: il 21 aprile a partire dalle 10 dal Santuario della Spogliazione si terrà, guidato dal Rettore fra Marco Gaballo, un itinerario sulla conversione ecologica nei luoghi della rinuncia dei beni; il pomeriggio dalle 14, insieme al guardiano di San Damiano, fra Mauro Botti, un itinerario sulla contemplazione nel Giardino del Cantico.

Il 22 aprile sono previsti tre appuntamenti. La mattina, presso la Cittadella Laudato si’, ci sarà un momento di incontro e di confronto tra i Partner del progetto e la città, con la partecipazione tra l’altro degli studenti dell’Istituto Polo-Bonghi e le classi da remoto. Il pomeriggio, all’interno del festival dei cammini di Francesco, presso la Sala Cimabue del Centro Congressi “Colle del Paradiso”, alle 17 ci sarà la presentazione dell’edizione italiana di Harmony, il libro sull’ambiente scritto da Re Carlo III; l’incontro vedrà – tra gli altri – la partecipazione dei coautori del libro, Ian Skelly e Tony Juniper,   A conclusione della giornata, alle ore 21, sarà proiettato il documentario Finding Harmony: A King’s Vision: un momento dedicato al dialogo tra ecologia, spiritualità e cura del creato, che vedrà la partecipazione del regista, Nicolas Brown.

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