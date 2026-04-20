Rinnovo carta identità, due giorni di apertura straordinaria - Tuttoggi.info

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Rinnovo carta identità, due giorni di apertura straordinaria

Redazione

Rinnovo carta identità, due giorni di apertura straordinaria

Lun, 20/04/2026 - 19:41

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Opportunità per quanti hanno necessità di rinnovare rapidamente la propria carta di identità. Soprattutto di coloro che hanno il documento in firmato cartaceo, che dal prossimo 3 agosto non sarà più valido né sul territorio italiano, né per l’espatrio.

Martedì 21 e giovedì 23 aprile il Comune di Perugia mette a disposizione dei cittadini un’importante occasione per rinnovare la propria carta d’identità: dalle 14:30 alle 17:30, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, sarà possibile recarsi presso gli sportelli URP.

𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟭
San Sisto – piazza Valentino Martinelli 9
Ponte Felcino – via Vincenzo Maniconi n. 129
Ponte San Giovanni – piazza Alvaro Chiabolotti n. 6
𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟯
San Sisto – piazza Valentino Martinelli 9
Ponte Felcino – via Vincenzo Maniconi n. 129

Resta disponibile il servizio di prenotazione online sul sito del Comune, attraverso il quale si può scegliere data, orario e sede, se disponibile.

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