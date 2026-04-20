Italia-Kenya, Mattarella “Condividiamo vocazione per la pace” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il Kenya rappresenta un esempio di democrazia e di crescita, di benessere socioeconomico, e ci accomuna la vocazione alla pace, che coltiviamo congiuntamente con grande convinzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergioaccogliendo al Quirinale l’omologo del Kenya, William“Sono lieto di registrare con lei lo sviluppo crescente delle nostre relazioni e del nostro forte rapporto di amicizia”, ha aggiunto il capo dello Stato.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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