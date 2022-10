Sindaco nella sede di Anas, sul tavolo Contessa e provinciale di Burano - Tuttoggi

Alla riunione hanno partecipato i vertici umbri dell’azienda nazionale autonoma delle strade statali e gli ingegneri Lamberto Nicola Nibbi e Andrea Primicerio. Molti i temi trattati, a cominciare dalla soddisfazione espressa da Stirati per l’annuncio della nuova gara indetta per la Mocaiana-Pietralunga, che pone fine ad un’annosa questione fortemente condizionata dalla valutazione di impatto ambientale che è stata lasciata scadere alcuni anni fa, provocando un allungamento dei tempi.

Nella disamina delle problematiche che riguardano il Comune eugubino e più in generale tutto il territorio, è emerso innanzitutto il tema della strada della Contessa, con le prospettive di intervento su viadotto e galleria, la cui messa in sicurezza comporterà una chiusura prolungata che, comunque, spiega il sindaco, “non avverrà entro l’anno“.

“Anas ci terrà informati sugli sviluppi della progettazione e dell’evoluzione di questo intervento, nel frattempo abbiamo con loro concordato l’ultimazione dell’asfaltatura e dei lavori sulla vecchia strada della Contessa, che purtroppo ha subito una frana a seguito delle vicende del maltempo di settembre: prima occorrerà quindi sistemare la frana, poi procedere al completamento dell’asfaltatura, ma in questo senso c’è già un iter definito in termini di risorse e progetti. Terremo certamente informati operatori commerciali e residenti sull’evoluzione della vicenda, con l’impegno di interloquire costantemente con i vertici di Anas”.

Durante l’incontro si è anche parlato dell’intervento, sollecitato dall’amministrazione comunale tramite una comunicazione che risale al 30 maggio del 2019, sulla Strada Provinciale 208 di Burano, che presenta un grave stato di dissesto idrogeologico. “Ora – spiega Stirati – ci è stato comunicato che, grazie alla nostra sollecitazione, è stata ultimata la progettazione esecutiva dell’intervento, che prevede la sistemazione di 16 frane, per un ammontare di costi pari a circa 3 milioni di euro”.

Ultimo tra i punti sul tavolo la gestione della rotatoria della Contessa: “Stipuleremo con Anas un accordo formale con il quale ci verrà affidata la gestione della rotatoria di ingresso in città, per la quale definiremo a breve una soluzione progettuale di sistemazione”.