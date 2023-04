SII Terni vale 124 milioni di euro, approvato bilancio - Tuttoggi.info

SII approva bilancio: investimenti per 14,4 milioni di euro. In 4 anni l'azienda ha aumentato il suo valore di 48 milioni di euro

L’assemblea dei soci della SII di Terni ha approvato il 21 aprile il bilancio di esercizio 2022. La seduta, che si è svolta con la partecipazione del 90 per cento del capitale sociale, si è conclusa con l’approvazione dell’ultimo bilancio del triennio di mandato, all’unanimità dei presenti, ai quali è stato presentato anche il bilancio di sostenibilità e che non hanno mancato di sottolineare la capacità di ascolto della società.

Bilancio SII, 14,4 milioni di investimenti

Nel 2022 sono stati fatti investimenti per 14,4 milioni di euro, risultato mai raggiunto per numerosità e capillarità degli interventi, a cura dei soci operatori Asm, Aman e Umbriadue, che hanno altresì garantito risultati di eccellenza sulla qualità dell’acqua erogata e depurata, azzerando lo smaltimento dei fanghi in discarica e qualificando la SII come azienda green. Concreta la caratterizzazione strategica verso l’economia circolare, in particolare tramite l’avanzamento del progetto dell’Hub regionale per la riduzione dei fanghi a discarica, nonché con la realizzazione di impianti ad alto efficientamento energetico.

La sostenibilità

“Esprimo grande soddisfazione – afferma il presidente Carlo Orsini – per il crescente orientamento della società all’innalzamento della sua reputazione, non solo tramite iniziative di vicinanza al territorio e alle nuove generazioni, ma anche attraverso una sempre maggiore capacità realizzativa degli investimenti sulla rete e gli impianti. Un percorso di sostenibilità sociale, economica ed ambientale che ci caratterizza come realtà solida ed affidabile”.

SII Terni vale 124 milioni di euro

“L’esercizio 2022 – aggiunge l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio – restituisce un bilancio con risultati reddituali in netto miglioramento, con un margine operativo lordo di oltre 14 milioni di euro, grazie all’equilibrio economico – finanziario raggiunto nel 2020 con il consolidamento in Acea, mantenuto con azioni di efficiente gestione del credito che oggi consentono il regolare adempimento delle obbligazioni societarie, fatto tutt’altro che scontato nell’attuale congiuntura di crisi economica dei mercati dell’energia e delle materie prime. La società dal 2018 al 2022 ha incrementato il suo valore da 76 a 124 milioni di euro, ci tengo a sottolinearlo”.