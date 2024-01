Si è spento Adriano Massarini, Spoleto e lo sport in lutto - Tuttoggi.info

Si è spento questa mattina lo spoletino Adriano Massarini, al termine di una lunga battaglia contro una grave malattia che ha saputo affrontare come un guerriero.

Spoleto e lo sport sono in lutto per il gigante buono che sapeva donare un sorriso a chiunque. Se la carriera professionale, svolta allo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto, gli aveva concesso di raggiungere dei prestigiosi traguardi (è stato in predicato per lavorare con l’Addetto Militare dell’Ambasciata italiana in Brasile), è la passione per lo sport che lo aveva fatto conoscere ai più.

Nella pallavolo maschile infatti aveva raggiunto l’incarico di Dirigente accompagnatore ufficiale della Olio Venturi ai tempi di Roul Lozano, quando sul parquet scendevano campioni come il compianto Zarko Petrovic e “Lupo” Ganev, con il sestetto spoletino che agguantò i quarti di finale. Con il Presidente Corsetti e il d.s. Zaffini continuò anche la stagione ’93-94 del tecnico Cuccarini.

Negli anni a seguire si avvicinò al volley femminile mettendo a disposizione l’esperienza maturata tra il Palarota e il PalaEvangelisti.

Legatissimo alla famiglia, ed in particolare al fratello Alberto, noto ristoratore, lascia un vuoto in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Le esequie si terranno nella Chiesa di Baiano mercoledì 10 gennaio alle ore 10.30. Chi volesse può salutare Adriano Massarini presso la Casa funeraria Alimenti in via degli Operai 1 a Santo Chiodo.

Ad Alberto e ai famigliari tutti giunga il commosso abbraccio della nostra redazione