Sì alle visite ai congiunti fuori regione, accordo Foligno – Serravalle

Il sindaco Stefano Zuccarini e il collega del Comune di Serravalle, Emiliano Nardi, hanno firmato un accordo che permette le visite ai congiunti tra Comuni confinanti. Si tratta di un provvedimento in attuazione a quanto previsto dai presidenti di Umbria e Marche. Foligno e Serravalle, inoltre, risultano entrambi covid free.

Sindaci soddisfatti

Zuccarini e Nardi esprimono grande soddisfazione per un’intesa fortemente voluta e che, conferma ancora una volta, come due Comuni di due Regioni diverse, come Foligno e Serravalle di Chienti, siano legati e non divisi dal territorio Appenninico e dagli Altipiani Plestini. “Abbiamo concretizzato il desiderio di molti cittadini che – dichiarano in una nota congiunta – a causa delle restrizioni attuate per il contenimento del Covid-19 paradossalmente, pur essendo distanti solo pochi chilometri se non centinaia di metri, non si erano più potuti incontrare”.