Sfilata di moda tra video mapping e musica grazie all’Iis “Spagna – Campani” | Foto

Piazza Pianciani trasformata nel perfetto scenario di una sfilata di moda grazie all’istituto tecnico – professionale “Spagna – Campani” di Spoleto.

In occasione della tre giorni dedicata al programma di mobilità europea per studenti e insegnanti Erasmus+, infatti, nella serata di venerdì 14 ottobre è andata in scena l’Erasmus Night Fashion Show, una sfilata di moda organizzata dal corso “Industria e artigianato per il made in Italy” dell’istituto superiore cittadino. Un evento che fa seguito al riuscitissimo evento di fine anno che si era tenuto all’esterno della scuola a maggio.