Moda, la serata dello Spagna-Campani: il futuro di Spoleto è qui - Tuttoggi

E’ stata un successo la sfilata di moda realizzata dall’Istituto Spagna-Campani di Spoleto che per una buona ora e mezza ha regalato ai 300 visitatori uno spettacolo in cui moda e cultura, luci e musica, artigianato e creatività, danza e canto, informatica e meccanica si sono intrecciati in maniera perfetta. Regalando emozioni e suggestioni basate sui quattro elementi naturali: fuoco, aria, acqua e terra.

Il cortile della scuola è stato trasformato in una vera e propria passerella di alta moda, con strutture metalliche (realizzate dagli alunni del corso di meccanica) per l’ingresso delle modelle-studentesse, potenti fari a colorare ogni spazio, l’impianto fonico perfetto e un video proiettore a rendere la fredda parete in cemento armato della scuola, un suggestivo schermo su cui ammirare filmati dalle mille forme e colori.