Servizi per le famiglie nell'ex edificio Onmi, nel Piano Periferie il recupero della struttura - Tuttoggi.info

Servizi per le famiglie nell’edificio ex Onmi: pubblicato l'’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla definizione di un modello condiviso.

La direzione Welfare del Comune di Terni rende nota la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla definizione di un modello condiviso di servizi per le famiglie, da realizzare nell’edificio ex Onmi, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Piano Periferie.

Promotore dell’iniziativa è la Cooperativa e Impresa sociale Sociolab, società selezionata tramite procedure di evidenza pubblica dal Comune di Terni per le attività di partecipazione e animazione territoriale previste dal Piano Periferie negli edifici ex Gruber ed ex Onmi.

Due incontri in forma di laboratorio

L’avviso è rivolto ai soggetti del Terzo settore e a gruppi informali attivi nel territorio, i cui obiettivi siano vicini alle finalità del progetto.Il percorso di partecipazione prevede due incontri in forma di laboratorio, il 18 e il 31 maggio dalle 15.30 alle 18.30, finalizzati a: individuare competenze e risorse del territorio; favorire la creatività e la collaborazione tra i partecipanti per ideare servizi efficaci e non convenzionali ai problemi cui l’intervento vuole dare risposta; allestire in maniera temporanea gli spazi ex-Onmi per testare nuove funzioni e servizi dello spazio.

Come aderire

Per aderire è necessario compilare il form entro martedì 16 maggio. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo sviluppipartecipazione@gmail.com