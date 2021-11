Servizi in tilt, attacco informatico alla rete del Comune

Per tutta la giornata di mercoledì non accessibili molti attività online per i cittadini, problemi anche per alcune attività interne

Ci sarebbe un attacco informatico, secondo quanto comunicato da Palazzo dei Priori, all’origine del blocco di molti servizi online sulla piattaforma del Comune di Perugia.

Nella giornata di mercoledì non sono infatti risultati raggiungibili molti servizi online del Comune. Ma anche per la rete interna, come ad esempio per le biblioteche comunali.

“L’attacco – comunicano dal Comune – è avvenuto nelle prime ore di oggi, 3 novembre. Si è subito attivato un team tecnico per porre rimedio all’accaduto”. In corso per tutta la giornata i lavori per ridurre i danni e ripristinare i servizi.

“Sono in corso anche tutte le azioni del caso – comunicano ancora da Palazzo dei Priori – in ottemperanza alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall’art. 34 del regolamento EU 2016/679 (GDPR)”.