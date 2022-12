Serie B, Ternana-Cagliari 1-0, Falletti su rigore - Tuttoggi

TERNANA (4-3-1-2) Iannarilli, Ghiringhelli, Mantovani, Sorensen, Corrado, Agazzi, Di Tacchio, Palumbo, Falletti, Pettinari, Partipilo. A disposizione Krapikas, Celli, Martella, Coulibaly, Capanni, Proietti, Spalluto, Moro, Paghera, Diakité, Bogdan, Cassata

CAGLIARI (4-3-2-1) Radunovic, Zappa, Capradossi, Obert, Barreca, Deiola, Viola, Makoumbou, Kourfalidis, Luvumbo, Lapadula. A disposizione Aresti, Altare, Carboni, Di Pardo, Dossena, Goldaniga, Cavuoti, Lella, Falco, Millico, Pavoletti, Pereiro.

Primo tempo Ternana-Cagliari

Al 6′, al primo affondo della Ternana, Partipilo trova in area il fallo di Obert: per il signor Davide Massa di Imperia non ci sono dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Falletti che realizza il penalty con un fil di palo preciso. Falletti a segno per la seconda partita consecutiva, dopo il rigore ‘con cucchiaio’ di Venezia. Al 18′ reagisce il Cagliari in azione di contropiede. Luvumbu lavora un bel pallone sulla destra e serve Kourfalidis davanti a Iannarilli, ma l’estremo rossoverde, in collaborazione con Sorensen, sventa la minaccia. Al 32′ Pettinari, ben appostato in area, fallisce di testa su cross perfetto di Ghiringhelli l’occasione del 2-0, con palla che sfila a pochi centimetri rispetto al primo palo. Al 35′ risponde Kourfalidis con un destro velenoso a giro dall’interno dell’area di rigore, ma Iannarilli è reattivo a distendersi sul secondo palo e deviare. Al 37′ ancora il Cagliari in attacco: Luvumbo, dalla destra, serve a rimorchio l’ex Viola che, da buona posizione, spara alto.

Secondo tempo Ternana-Cagliari

La prima occasione del secondo tempo, siamo al 17′, è per la Ternana: dopo una bella azione sulla destra, la palla finisce sui piedi di Agazzi che fallisce un vero e proprio rigore in movimento.