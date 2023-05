Senza patente, prende l’auto in cerca di prostitute: maxi multa

Ordinanza anti prostituzione, controlli della polizia locale in via Canali e via Campo di Marte: 4 sanzionati

Non aveva mai conseguito la patente di guida. Eppure, pur di andare in cerca di prostitute, non ha esitato a mettersi al volante. L’uomo, della zona, è stato però fermato dalla polizia locale, mentre abbordava una ragazza di nazionalità rumena. Per lui, oltre ai 450 euro per violazione dell’ordinanza anti prostituzione, è stata contestata la violazione del Codice della strada per guida senza patente, pari a euro 5.100 euro, con fermo amministrativo dell’auto per tre mesi.

Nel corso dei controlli effettuati nelle ultime due settimana dal Nucleo Decoro Urbano della polizia locale, coordinati dal capitano Rosella Giusepponi, sulla base dell’ordinanza 851 del 4 maggio 2023 finalizzata al contrasto della prostituzione in strada, tra via Canali e via Campo di Marte sono state contestate 4 violazioni da 450 euro ad altrettanti uomini, tutti italiani residenti in zona, per essersi appartati con prostitute di nazionalità rumena.