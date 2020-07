Selvaggia Lucarelli promuove le Mole di Narni “Bagno con brividi”

Acque cristalline ed uno spettacolo naturale incontaminato, ma anche il brivido del pericolo. A promuovere le Mole di Narni è Selvaggia Lucarelli, la giornalista, opinionista e blogger che conta oltre 1 milione e 400mila follower su Facebook, 972mila su Twitter e 865mila su Instagram.

“Narni, Umbria, piscine naturali. (però se suona la sirena devi uscire perché vuol dire che la diga sta per liberare l’acqua) Insomma, bagno con brividi, e non solo per la temperatura dell’acqua”.

Questo il post della Lucarelli su Instagram pubblicato nel pomeriggio di venerdì 24 luglio e che in meno di un’ora ha raccolto quasi 9mila “like”.

Una ottima pubblicità non solo per le Mole, le piscine naturali nei pressi dell’antico porto romano di Stifone sul fiume Nera, ma anche per l’intero comune di Narni, che Selvaggia Lucarelli evidentemente sta visitando in queste ore.

D’altronde è stata la stessa opinionista, la scorsa settimana visitando la Val d’Orcia in Toscana, a preannunciare il suo tour per il Bel Paese in questa estate 2020. “Quest’anno – aveva scritto una settimana fa – si torna a viaggiare in Italia, e vedremo anche regioni trascurate dal turismo di massa. (sì, anche il Molise, e in lungo e largo) Intanto si parte dall’amata Toscana (che non ha bisogno di pubblicità), per un weekend in una zona che conosco (colpevolmente) meno di altre: la Val D’Orcia”. E dopo la Toscana, dunque, la scelta di Selvaggia Lucarelli (che solitamente viaggia con il compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli) è ricaduta sull’Umbria.