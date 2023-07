Selvaggia Lucarelli in Oriente con una guida...tifernate! "Francesca Vella parla cinese alla perfezione" - Tuttoggi.info

La nota giornalista a fine maggio ha cercato una guida per districarsi nell'immensa metropoli di Canton e su internet ha trovato la 29enne di Città di Castello "Grazie a lei finalmente abbiamo potuto ordinare quello che volevamo veramente dal menu!"

Selvaggia Lucarelli in Oriente parla cinese grazie a…una tifernate. Lei è Francesca Vella, che da anni vive e lavora in Asia, dove a fine maggio ha incontrato proprio la nota giornalista vip che l’ha richiesta personalmente.

La “turista” Lucarelli, insieme al compagno chef Lorenzo Biagiarelli, una volta arrivata a Canton, ha pensato bene di cercarsi un aiuto per districarsi nell’immensa metropoli, e soprattutto per una serata culinaria senza equivoci linguistici. E qui è intervenuta Francesca, che la coppia avrebbe cercato e reperito grazie ad internet, per capirci qualcosa di più.

La frase postata da Selvaggia Lucarelli sui suoi social ci dice che l’incontro è stato più che un successo: “Eccola! Lei si chiama Francesca, è di Città di Castello, parla cinese alla perfezione e grazie a lei finalmente abbiamo potuto ordinare quello che volevamo veramente dal menu!”. Anche Francesca, dal canto suo, ha riferito che il personaggio, vulcanico e discusso in tv, viceversa “è una più che accattivante compagnia in privato“.

Dopo la laurea in Lingue orientali la 29enne tifernate è partita per uno stage a Pechino e da lì non è più tornata, costruendosi un gratificante percorso lavorativo sebbene lontanissimo da casa.