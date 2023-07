Secondo 'giovedì sera' targato Tifernauti, musica e ambiente protagonisti "Venite in bici" - Tuttoggi.info

Giovedì 6 luglio sul "main stage" di Piazza Gabriotti lo spettacolo “EarthFonia” con “Max” Casacci dei Subsonica e il noto geologo Mario Tozzi | Tra le 10 postazioni in centro il grande Salvatore Sciarrino, per chi viene in bici "Bikepark" gratuito

Dopo i 7000 che hanno riempito il centro storico di Città di Castello per Dj Ralf, giovedì 6 luglio, dalle ore 21, è già tempo di un’altra “puntata” di “DJ Shopping 2023” targata Tifernauti, con negozi aperti e tanta musica.

Il grande spettacolo in piazza Gabriotti

Stavolta protagonisti della serata sul “main stage” Piazza Gabriotti – in uno spettacolo gratuito basato sui suoni della terra e argomenti legati al pianeta dal titolo “EarthFonia” (fino alle 24) – saranno Massimiliano “Max” Casacci, musicista, compositore e produttore discografico italiano, noto per essere chitarrista, produttore e fondatore dei Subsonica e Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, conduttore televisivo e primo ricercatore CNR.

Con la partecipazione straordinaria di…

Oltre a loro, tra le 10 postazioni presenti in centro storico (con i generi di musica più disparati) ci sarà anche Salvatore Sciarrino, il compositore italiano d’opera contemporanea più noto e più eseguito al mondo, insignito nel 2017 dell’onorificenza di Ambasciatore della città nel mondo.

Consigliata la bici

Per stimolare una partecipazione attiva ed ecologica, questa edizione del Dj shopping vedrà anche la collaborazione dei Tifernauti con Bikeland e la bici è il mezzo caldamente suggerito per partecipare a questa serata. Per dare riposta alle necessità di custodia ai partecipanti verrà infatti organizzato un vero e proprio “Bikepark” in piazza Gildoni, dove si potrà “parcheggiare” il proprio mezzo (il ritiro sarà consentito entro le 24).

Gli altri appuntamenti

Per dare risposta anche all’intrattenimento dei più piccoli da ricordare la collaborazione con la cooperativa sociale “Il Poliedro”, che realizzerà una serie di laboratori creativi sui giardini del Cassero (attivi dalle 17.30 alle 20) dal titolo “Tutti giù per terra”, per sensibilizzare i giovani sui temi ambientali. Da segnalare, inoltre, la collaborazione e con Legambiente Perugia e Valli del Tevere, che ha gentilmente fornito contenuti video per l’installazione multimediale “Terramadre in Comune”, installata nell’atrio del Muncipio.

Tifernauti “Proposta di alto livello culturale”

“Dopo il successo della serata dance elettronica con Dj Ralf, ora una proposta di alto livello culturale con suoni, concetti ed effetti speciali ispirati al tema della salvaguardia del pianeta insieme a Max Casacci e Mario Tozzi, alla straordinaria partecipazione del maestro Salvatore Sciarrino e ad altri bravi musicisti e artisti tifernati”, hanno spiegato Alberto Brizzi e Marco Capaccioni (anime storiche dei Tifernauti) e Isabella Consigli di Poliedro Cultura.