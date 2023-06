Un'intera città che balla, per Dj Ralf e la musica in piazza oltre 7000 persone in centro storico - Tuttoggi.info

Secondo la Questura di Perugia 4700 hanno riempito solo Piazza Gabriotti, grande serata anche per Dj Shopping nel cuore della città con persone di tutte le età

E’ stata una serata da ricordare quella di ieri (29 giugno), con oltre 7.000 persone accorse nel centro storico tifernate per Dj Ralf e altri musicisti coi vinili sparsi per il cuore della città.

Per il concerto gratuito del mitico deejay perugino che da 40 anni infiamma le platee di tutto il mondo, nella sola piazza Gabriotti – secondo i dati della Questura di Perugia – si sono ritrovati nell’arco della serata 4.700 spettatori, con un picco di presenze contemporanee di circa 2.300 appassionati, assiepati sotto il palco davanti ai giardini del Cassero.

La serata musicale – con altre dieci postazioni di deejay nelle piazze – ha generato un pellegrinaggio incessante di giovani, ma anche di famiglie con bambini piccoli, richiamati da una passeggiata speciale tra brani dance, house e anni 70′-80′, con la possibilità di fare acquisti nei negozi aperti sotto le stelle, bere un aperitivo e cenare insieme.

“Un ritorno in grande stile per ‘Dj Shopping’, che ci ha davvero fatto sentire la pulsazione di una città accogliente e viva, nella quale si possono ritrovare persone di tutte le età per incontrarsi, condividere passioni e divertirsi”, sottolineano il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, anch’essi in prima fila a ballare tra i loro concittadini.

I due amministratori hanno ringraziato i Tifernauti – gli organizzatori Alberto Brizzi e Marco Capaccioni – ma anche forze dell’ordine, esercenti di locali e attività commerciali, personale dell’Ufficio Commercio e Tecnico e Polizia Locale. “Il dispositivo di pubblica sicurezza, garantito da Polizia di Stato, reparto Prevenzione Crimine Umbria e Marche, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, sotto il coordinamento del dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello Dario Lemmi, ha funzionato perfettamente e assicurato un regolare svolgimento della serata“.

Lanciato dal deejay di Trestina Benny Blanco, che ha scaldato il pubblico a partire dalle 20.30, DJ Ralf è salito puntuale sul palco alle ore 22 e ha portato in piazza Gabriotti la sfrenata spinta di ritmi moderni e coinvolgenti, che hanno fatto ballare tutti: “L’Umbria è la mia terra e ho un bellissimo rapporto con la sua gente e i suoi territori, per cui essere qui a Città di Castello, dove ho tanti amici, per me è bellissimo”, ha detto Dj Ralf, al secolo Antonio Ferrari, che prima di esibirsi ha dichiarato come “dare l’opportunità alla gente di incontrarsi, stare bene, ballare e conoscersi in un evento come quello di stasera sia una missione giusta alla quale sono davvero molto felice di poter dare il mio contributo, perché in situazioni così senti la pulsazione della città, di tante persone che si ritrovano insieme per godersi un bel momento”.