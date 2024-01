Se acquisti spesso cosmetici scopri come risparmiare con i programmi fedeltà - Tuttoggi.info

Tutti i rivenditori e le aziende, ormai, mettono in campo le iniziative più disparate per assicurarsi il ritorno dei clienti e la loro fidelizzazione.

Quando si sta attenti alla cura della propria bellezza e del benessere della propria pelle, i cosmetici sembrano non bastare mai. Tra creme, detergenti, tonici, trucchi, struccanti, maschere e olii, ogni novità si candida come ottima soluzione alle proprie necessità. A ben guardare, però, acquistare così tanti prodotti di bellezza, a lungo andare, potrebbe rivelarsi dispendioso. Smalti, rossetti, profumi, mascara, se, da una parte, aiutano a esaltare la propria bellezza e femminilità, d’altra parte risucchiano parecchie risorse e, dopo un po’, si rischia comunque di perdere il controllo sulle somme spese.

Come fare, allora, per mantenere il proprio beauty-case sempre pieno e aggiornato, ma, allo stesso tempo, non spendere troppo denaro? La soluzione può essere più semplice di quel che si pensa, se si presta particolare attenzione alle offerte e si sfruttano i programmi fedeltà, come ad esempio i tanti sconti Douglas o di altre profumerie, presenti sul web. Tutti i rivenditori e le aziende, ormai, mettono in campo le iniziative più disparate per assicurarsi il ritorno dei clienti e la loro fidelizzazione.

Si tratta di programmi di incentivazione agli acquisti che, a ben guardare, comportano un mutuo vantaggio, sia per il cliente che per l’azienda. Di cosa si tratta nello specifico e quali vantaggi comporta per chi acquista sfruttando un programma fedeltà?

Cosa sono i programmi fedeltà sulla cosmesi

I programmi fedeltà sono iniziative commerciali attuate dalle aziende, per incentivare gli acquisti e, come già accennato, fidelizzare i clienti al proprio brand. Queste possono essere intraprese in vari modi, ma, tra i più diffusi, ci sono le fidelity card o i piani di accumulo punti sugli acquisti. Nell’ambito della cosmesi, ad esempio, chi accumula punti con gli sconti Douglas può, al raggiungimento di determinate soglie, ricevere promozioni dedicate, ulteriori sconti sull’acquisto, sconti sull’acquisto successivo, buoni spesa o premi.

Questo, generalmente, vale un po’ per tutte le aziende, con differenze nella ricompensa ricevuta al raggiungimento della soglia punti.

Conviene davvero iscriversi a un programma fedeltà?

I programmi fedeltà possono essere promossi da singoli brand o possono anche essere multi brand, promossi da piattaforme dedicate o marketplace, convenzionati con numerosi shop e marchi di cosmetica. In questo caso, aderire ai programmi fedeltà è ancora più conveniente, semplicemente perché il paniere di prodotti e marchi utili ad accumulare punti e ricevere vantaggi competitivi è maggiore.

I benefici sono indubbi, poiché non sottraggono nulla al consumatore e, al contrario, lo mettono solo nelle condizioni di ricevere promozioni e offerte sempre più personalizzate e utili a fargli raggiungere il risparmio desiderato, sull’acquisto dei prodotti di cosmesi di qualità, restando fedele alle marche a cui è più affezionato e di cui si fida maggiormente.

Inoltre, i programmi fedeltà, spesso, non comportano vincoli di rinnovo. Ci si può sottrarre in qualsiasi momento, effettuando una semplice disdetta, o mantenerli fintanto che si desidera ricevere sconti, proposte, promozioni e regali in omaggio, dopo tanti acquisti effettuati.

In questo senso, specie se si ha la tendenza ad acquistare numerosi prodotti di cosmetica, il vantaggio di aderire a programmi fedeltà è proporzionato al numero di acquisti, poiché a fronte di una maggiore spesa si riceve un riconoscimento maggiore o aumentano le possibilità di ricevere premi e regali di qualità.