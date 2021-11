Scuola Norcia, siglato accordo con Inail per sicurezza sul lavoro - Tuttoggi

Intervento per coinvolgere e sensibilizzare studenti, le famiglie, i docenti e più in generale tutta la società civile sul tema della sicurezza

L’ Inail Umbria, l’Ufficio Scolastico regionale e Istituto Omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia” di Norcia, Compartimento della Polizia stradale Lazio-Umbria, Anmil Umbria, Provincia Perugia, Comune di Norcia, Collegio Geometri Perugia, Cesf Perugia e azienda Officine Meccaniche Galletti hanno organizzato oggi a Norcia un intervento per coinvolgere e sensibilizzare studenti, le famiglie, i docenti e più in generale tutta la società civile sul tema della sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana.

“Sicurezza e prevenzione sono state le parole d’ordine della giornata per i nostri ragazzi. In questi anni post sisma, con la presenza di numerosi cantieri nel territorio con oltre mille pratiche autorizzate e settecento cantieri, possiamo esser fieri di poter dire di non aver registrato alcun incidente particolarmente grave nei luoghi di lavoro” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno.

“I nostri ragazzi saranno coinvolti nella ricostruzione affinchè la città che verrà possa essere disegnata a loro misura” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno. “Stiamo ricostruendo una città smart, mettendo al centro il cittadino e la qualità dei servizi come il nuovo Polo Scolastico che ci accingiamo a costruire – continua – sarà una sorta di ‘college’, dotato delle migliori tecnologie. La realizzazione del ‘cantiere-scuola’ poi, come dall’accordo che abbiamo firmato – prosegue – sarà un ulteriore laboratorio di eccellenza della nostra scuola, e va ad implementare gli strumenti importanti di cui già disponete. Dobbiamo essere capaci di trasformare l’emergenza del sisma in un’opportunità e di lavorare in team, come voi state dimostrando di saper fare” conclude Alemanno.

“Il tema della sicurezza è dirimente ed inizia già a partire dalla primaria. I nostri bambini delle classi quarta e quinta infatti, come proposto da ENI, saranno testimoni della ricostruzione della Basilica di San Benedetto, sia dal punto di vista edile che nella sicurezza” ha detto la Dirigente Tonti.

I termini dell’accordo siglato prevedono: