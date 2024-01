Scontro tra moto e un'auto sulla Tre Valli, muore centauro 60enne - Tuttoggi.info

Tragedia della strada domenica mattina sulla Tre Valli all'altezza di Biselli di Norcia

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di domenica lungo la ss685 delle Tre Valli, all’altezza di Biselli di Norcia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, il centauro avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi contro un’auto che procedeva in senso di marcia opposto.

Per lui, un 60enne turista veneto, che da Norcia procedeva in direzione di Spoleto, non c’è stato purtroppo nulla da fare. La tragedia stradale è avvenuta in un tratto di strada teatro purtroppo nel corso degli anni di vari incidenti gravissimi, anche mortale.

L’Anas fa sapere che a causa dell’incidente, è temporaneamente chiusa – in direzione Acquasparta – la Tre Valli dal km 33,000 al km 32,000. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine, i vigili del fuoco e del 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La strada è stata riaperta nel primissimo pomeriggio.

