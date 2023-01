Sconti nei negozi per gli over 60, Carta d’argento rinnovata fino al 2025

La Carta d’argento, creata nel 2009 in collaborazione tra il Servizio Sociale del Comune e alcuni sindacati di categoria, ha sempre avuto un grande successo presso i cittadini tifernati che hanno ogni volta rinnovato la tessera con entusiasmo utilizzandola per svariati acquisti presso le varie attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

La tessera, personale e non cedibile, permette a chi ha compiuto sessant’anni ed è residente nel Comune di Città di Castello di poter usufruire di sconti presso le attività che aderiscono all’iniziativa. Le attività commerciali che hanno aderito sono circa 100 e il rinnovo della carta varrà per il triennio 2023-2025 . La carta viene ritirata gratuitamente presso l’URP Sportello del Cittadino in Corso Cavour 5 in orari di ufficio (lunedì – venerdì, ore 8,30-13-30 e lunedì e giovedì anche ore 15-17,30) previa esibizione del documento di identità.

“Una carta contro la crisi economica e contro l’inflazione – ha dichiarato l’assessore all’Innovazione Digitale, Rodolfo Braccalenti – che sta sempre più pesando sui conti delle famiglie, uno strumento che contribuisce a mitigare la riduzione dei consumi causata dalla crisi. La caduta verticale del potere di acquisto rende le famiglie vulnerabili con difficoltà che si vanno ad aggiungere a quelle sorte con la pandemia e successivamente con la crisi energetica dovuta dalla guerra in Ucraina. Poter usufruire, senza limitazioni di parametri economici o di reddito di servizi e beni meno costosi, è un’opportunità di risparmio importante e consente ad alcune persone di fare acquisti che forse non avrebbero effettuato, ed essa è moltiplicata per ogni commerciante che ha aderito alla convenzione per i quali ringraziamo per la sensibilità dimostrata. La Carta Argento è l’aggiunta alle diverse iniziative che l’Amministrazione Comunale sta compiendo per essere vicina ai cittadini, in questo caso alle persone che rientrano in una fascia anagrafica alta”, ha concluso Braccalenti.