Sconti in farmacia per chi posteggia nel parcheggio coperto di Piazza Mazzini - Tuttoggi

Un biglietto va collocato sul veicolo in sosta mentre l’altro, se presentato al banco della farmacia entro 30 minuti dall’ora di inizio sosta, darà la possibilità di accedere ad agevolazioni e scontistica sui prodotti della Farmacia stessa.

L’iniziativa intende promuovere l’utilizzo del parcheggio coperto di Piazza Mazzini il quale, con tariffe minime, consente ai cittadini di effettuare i propri acquisti in tranquillità e sicurezza “senza dover lasciare i veicoli in punti pericolosi o di intralcio alla circolazione in Corso Piave e nelle immediate vicinanze come ancora accade” ha aggiunto il comandante Bertoldi.