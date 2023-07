Scomparso 4 mesi fa, ritrovato 25enne | Era ospite da un conoscente "A casa mia non ci torno" - Tuttoggi.info

Il figlio era sparito a marzo ma la madre ne ha denunciato la scomparsa solo pochi giorni fa | Ritrovato dai carabinieri non ha tuttora intenzione di fare ritorno all'abitazione del genitore

Era scomparso da casa da marzo scorso – ben 4 mesi fa – ed è stato ritrovato vivo e vegeto solo in questi giorni di luglio.

L’incredibile vicenda è stata resa nota oggi (29 luglio) dai carabinieri di Città di Castello. Seppur il 25enne fosse sparito da casa a inizio primavera scorsa, sua madre, una 45enne tifernate, si è recata in caserma, con grande allarme, solo qualche giorno fa, denunciando l’allontanamento del figlio (non aveva sue notizie, come detto, da marzo).

La donna, temendo ormai il peggio per il giovane, dato il considerevole periodo di tempo passato, ha pregato comunque i militari di mettersi alla sua ricerca. Immediatamente adoperatisi per il rintraccio del 25enne i carabinieri hanno attivato anche il previsto piano nazionale per la ricerca di persone scomparse, utilizzando tutti gli ausili tecnici e informativi a disposizione per poter eventualmente localizzare la posizione del giovane.

Le indagini, in poco tempo, hanno subito permesso di rintracciare il giovane, risultato essere ospite da un conoscente ed in perfette condizioni di salute. Il figlio 25enne della donna, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, si era allontanato volontariamente dall’abitazione di residenza e, tuttora, non sarebbe intenzionato a farvi rientro.