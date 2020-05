Sciame di api in Duomo, Vigili del fuoco preparano salvataggio - Tuttoggi

Uno o forse più sciame di api hanno preso posizione tra le rientranze del campanile del Duomo di Spoleto creando non poca preoccupazione tra abitanti e visitatori della splendida piazza. L’allarme è scattato ieri pomeriggio quando al 115 dei vigili del fuoco è arrivata la chiamata di un cittadino.

Pompieri e polizia municipale hanno raggiunto il luogo ma non è stato possibile intervenire subito in quanto le api si erano piazzate molto in alto richiedendo così un mezzo speciale.

Con l’arrivo della bella stagione le api si spostano in migliaia, al seguito dell’ape regina, per trovare un posto dove formare nuove famiglie.

Pochi giorni fa, non molto lontano dalla piazza, uno sciame si era posato sulle finestre di un appartamento richiedendo l’intervento di una squadra di apicoltori che hanno provveduto a catturarle e a mettere in sicurezza l’edificio.

Una operazione che, se le condizioni lo consentiranno, verrà replicata quest’oggi non appena i Vigili del fuoco avranno il mezzo necessario per raggiungere la vetta del campanile.

