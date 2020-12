Schianto su E45, auto perde motore dopo impatto con new jersey - Tuttoggi

Vigili del Fuoco e 118 sul posto

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti sulla E45, all’altezza dell’uscita San Gemini nord corsia sud, per un incidente stradale.

Schianto

Secondo quanto è stato possibile apprendere un’Alfa Romeo Stelvio ha sbandato finendo violentemente contro il new jersey perdendo, per la violenza dello schianto, il motore. Fortunatamente il conducente del veicolo è rimasto ferito lievemente ed è stato preso in cura dal 118 per le cure necessarie. Sul posto si è portata anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.