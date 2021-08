Scala mobile di Porta Nuova, lavori di manutenzione straordinaria al via - Tuttoggi

Costeranno 120.000 euro, termineranno a settembre

Sono iniziati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria della scala mobile di Porta Nuova. L’opera, ferma dal 2019 per motivi di sicurezza, ha visto per il suo ripristino la mobilitazione di circa 500 cittadini e un botta e risposta tra Comune e Saba per capire chi debba occuparsi dei lavori.

Ora il Comune ha deciso di svolgere alcune lavori: nello specifico verranno, in particolare, rinnovate le componenti dell’infrastruttura meccanizzata e quindi potranno essere rimesse in funzione, verrà sostituita la copertura e sarà integrato il sistema di telecamere con gestione da remoto. La fine dei lavori è prevista entro settembre, salvo imprevisti, e l’ importo complessivo dell’opera è di 120.000 euro.

Come è noto, la vicenda della scala mobile di Porta Nuova è stata particolarmente complessa con il Comune che ha instaurato fitte interlocuzioni formali con il concessionario Saba, compresa una diffida ad adempiere alla manutenzione straordinaria dell’impianto. Diffida a cui ha fatto seguito il diniego di Saba ad accollarsi tale onere per cui l’amministrazione, solo dopo la riposta del concessionaria, si è potuta attivare per gli affidamenti e i necessari adempimenti tecnici finalizzati all’avvio dei lavori che permetteranno di ripristinare la funzionalità della scala mobile.

Le risorse per la riqualificazione hanno trovato copertura in appositi capitoli di bilancio.