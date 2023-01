Sant'Antonio Abate, la benedizione degli animali torna in piazza

Appuntamento domenica 22 a partire dalle 16

La benedizione degli animali torna in piazza della Repubblica per la festa di Sant’Antonio Abate. L’appuntamento è per domenica 22 alle 16. L’appuntamento sarà presieduto da don Cristiano Antonietti ed è organizzato dalle associazioni Umbria Rescue Animali e ambiente, Kelly Odv e Amici Pelosi. Sarà presente anche la consigliera comunale Tiziana Filena, con incarico alle tematiche relative al benessere degli animali

Gadget per raccogliere fondi

“Ringrazio le associazioni che si sono adoperate per far rivivere questa importante e sentita tradizione, organizzando l’evento nel cuore della città – spiega il sindaco Stefano Zuccarini – Saranno allestiti banchetti con i tipici Dolcetti di Sant’Antonio e gadget, il cui ricavato sarà destinato ad attività a favore degli animali. Anche questo evento, rientra nel progetto di ‘Foligno Città Amica degli Animali’ che troverà sempre il massimo sostegno da parte dell’amministrazione comunale“.