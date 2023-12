Santa Barbara, quasi 3mila interventi dei vigili del fuoco | FOTO

La cerimonia al distaccamento di Foligno con i rappresentanti della città della Quintana, di Spello e Trevi

Sono stati 2.959 gli interventi dei vigili del fuoco nell’ultimo anno. E’ stato reso noto nelle celebrazioni di Santa Barbara, patrona del Corpo, alla presenza del vescovo Domenico Sorrentino, del vicesindaco Riccardo Meloni e dei primi cittadini di Trevi, Ferdinando Gemma, e di Spello, Moreno Landrini. Ad incidere maggiormente sul totale degli interventi, come ha illustrato il capo del distaccamento di Foligno, Roberto Serangeli, sono stati i fenomeni atmosferici violenti e il terremoto di Umbertide.

Nel bilancio complessivo infatti interventi per alberi pericolanti e caduti sono stati 526. Ben 737 le aperture di porte e finestre. Tra i principali filoni d’azione anche la bonifica da insetti con 478 uscite. Attività per incendio generico sono state 181, 110 per incidenti stradali, per il soccorso a persone 118. Gli interventi per allagamenti e danni d’acqua: 75; 78 i dissesti statici e frane, 61 le fughe di gas che hanno richiesto l’azione dei vigili del fuoco, 22 gli incendi di auto e mezzi, 28 gli incendi in abitazioni, 96 gli incendi a canne fumarie, 60 i servizi di assistenza sanitaria oppure generici.

“Fare squadra per noi è un punto di forza – ha detto il funzionario regionale Daniele Sciurpa – veniamo da un anno particolare per il sisma di marzo a Umbertide. Siamo stati sempre in prima linea per soccorrere i cittadini e fare tutte le verifiche e le evacuazioni. Abbiamo avuto a che fare anche con il maltempo“. Da Roberto Serangeli, capo del distaccamento di Foligno, il ringraziamento al vescovo Sorrentino per la disponibilità e un grazie anche a tutti i vigili del fuoco, anche in pensione, che continuano a dimostrare profondo attaccamento.