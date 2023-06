Sansepolcro, torna stracittadina Porta Romana-Porta Fiorentina | Offerte devolute ad alluvionati Emilia-Romagna - Tuttoggi.info

La sentita sfida tra i due rioni biturgensi si disputerà sabato 17 giugno allo stadio "Buitoni"

Sabato 17 giugno torna a Sansepolcro la stracittadina calcistica fra Porta Romana e Porta Fiorentina che, ripristinata nel 2019 e poi nel 2022 a causa dei due anni di pandemia, ha oramai trovato una collocazione fissa nel calendario annuale: quella del terzo sabato di giugno allo stadio comunale Buitoni, con inizio alle 21.

Il patron storico della sfida Fabio Chimenti e i suoi collaboratori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli organizzativi in vista di un appuntamento molto sentito in città (come si evince dai preparativi su entrambi i versanti) e che anche quest’anno avrà una finalità: il ricavato delle libere offerte depositate nella cassetta all’ingresso dell’impianto sportivo andrà a beneficio delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

Quella di sabato 17 sarà la 21^ edizione di sempre: il bilancio vede in vantaggio Porta Romana con 11 affermazioni (l’ultima un anno fa ai calci di rigore), rispetto alle 9 di Porta Fiorentina, il cui ultimo successo – considerando anche la lunga pausa – risale al 1987.

Fra le novità di quest’anno, la conduzione tecnica della squadra giallorossa: Chimenti aveva riconfermato Davide Mezzanotti che però, a causa di impegni professionali, è stato costretto in questa circostanza a rinunciare. Toccherà quindi a Simone Loddi a ricoprire la duplice veste di dirigente responsabile e allenatore. Confermato il duo di Porta Fiorentina, con Stefano Vannini dirigente responsabile e Paolo Valori tecnico della compagine viola.

Relativamente alla gara, vige il regolamento originale del 1935, che però è stato attualizzato ai tempi di oggi in base a causali di ordine logico, che 88 anni fa non potevano essere previste. Ricordiamo che al termine dei 90 minuti di gioco, se il risultato fosse di parità, verranno disputati tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, il verdetto sarà affidato ai calci di rigore. Subito dopo l’epilogo del match, verrà consegnato al centro del campo l’ambito Palio storico assieme al trofeo dell’edizione 2023 per la squadra vincitrice.

Nei prossimi giorni verranno comunicati i nominativi della terna arbitrale e le due liste dei convocati, con preliminare controllo delle posizioni dei singoli giocatori e della causale che consente loro di poter disputare la stracittadina. Perché Porta Romana-Porta Fiorentina è da sempre una partita diversa dalle altre.