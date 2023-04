San Francesco Marathon, in Umbria una maratona tra sport, fede e solidarietà - Tuttoggi.info

Era presente anche la cantante e madrina della San Francesco Marathon 2023, Annalisa Minetti: “Non avere la vista – le sue parole – mi ha dato la possibilità di andare oltre e interpretare la vita in un modo più giusto: se non posso vedere la luce, ho capito di poter diventare io luce. La vita è fatta di volontà e di impegno e in questo lo sport ha un grande potere educativo. Anche per questo ci sarò!”. “La maratona è una metafora della vita, è fatta di sacrificio, dolore ma anche di tanta gioia: vorremmo che tutti quelli che arriveranno ad Assisi possano poi riportare a casa un po’ di questa bellezza e di questa gioia”, le parole di don Federico Claure, presidente della Life Running Assisi, società sportiva dilettantistica no profit affiliata al Coni e alla Fidal. “Questa maratona ha un valore aggiunto, San Francesco. E questo è ancora più importante al giorno d’oggi. Viviamo tempi in cui la cultura è sbriciolata, la società è sbriciolata, non c’è unità né armonia. Così, in questo tempo di grande frammentazione, il tema ‘Francesco va e ripara la mia casa’, che il Santo ricevette durante la preghiera davanti al Crocifisso di San Damiano, è di grande attualità”, ha concluso monsignor Sorrentino.