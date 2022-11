San Francesco Marathon, ad Assisi 6 novembre una competitiva da oltre 10 km - Tuttoggi

· Alle 17.00 si recherà in visita al Museo della memoria che ricorda il ruolo di Assisi per aiutare gli ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale: una sezione è dedicata a Gino Bartali, “capitano spirituale” di Athletica Vaticana-Vatican Cycling;

· Alle 18.00 il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, presiederà la messa del maratoneta, animata da Athletica Vaticana, nel Santuario della Spogliazione, chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla fine della celebrazione ci sarà la benedizione degli atleti con i loro pettorali e la preghiera del maratoneta.

Viabilità̀



La 10.2K della San Francesco Marathon prenderà il via da Via BenedettoCroce(di fronte al liceo Properzio) e per poi raggiungere Santa Maria degli Angeli con arrivo al santuario in viale Patrono d’Italia. La gara presuppone una modifica della viabilità ordinaria per i luoghi interessati alla corsa per non più di due ore: dalle 9.00 alle 11.00 circa. Il percorso della 10.2K sarà segnalato con un’apposita cartellonistica stradale due giorni prima della partenza (venerdì 4 novembre 2022). Per informazione e iscrizioni: www.sanfrancescomarathon.it. (Foto via Unsplash)