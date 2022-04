Salute donne, all'osedale di Terni webinar su medicina di genere - Tuttoggi

Bollini rosa

“Il Santa Maria – spiega il direttore sanitario Alessandra Ascani – si pone come punto di riferimento per la Medicina di Genere, sia nell’ambito dei Bollini Rosa, sia per i programmi relativi ai Bollini Azzurri. Il tutto per avere e promuovere una maggiore sensibilità nelle cure offerte alla comunità”.

Il paziente al centro

“La Regione Umbria – dichiara la dottoressa Paola Casucci – anche in occasione di questo importante evento, ribadisce la necessità di porre particolare attenzione alle differenze associate al genere, con l’obiettivo di garantire od ogni persona la migliore cura, rafforzando il concetto di centralità del paziente e di personalizzazione delle terapie. A tal fine continueremo a lavorare in sinergia con le aziende sanitarie per assicurare l’uniformità e l’equità nella presa in carico dei pazienti e nell’erogazione delle prestazioni”.

All’incontro hanno preso parte le dottoresse Cinzia Di Giuli e Paola Casucci, con gli interventi del dottor Maurizio Silvestri, del professor Giuseppe Nocentini, della dottoressa Maria Cristina Latella e della dottoressa Roberta Deciantis.