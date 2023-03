Rubano portafogli ad una cliente del supermercato: arrestate

Al loro arrivo, gli agenti del Commissariato hanno provveduto ad identificare le due cittadine bulgare – già note alla Polizia di Stato per precedenti reati di furto aggravato, utilizzo indebito di carte di credito e ricettazione – le quali, sottoposte a controllo, sono state trovate in possesso del portafogli della cliente, contenente la somma di 150 euro ed alcuni documenti personali. In seguito, acquisite alcune utili testimonianze e ricostruito compiutamente l’accaduto, i poliziotti hanno arrestato in flagranza le due cittadine bulgare, per concorso nel reato di furto pluriaggravato. Il portafoglio, invece, è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

Le due arrestate – che debbono comunque presumersi innocenti sino alla sentenza di condanna definitiva – quest’oggi sono state processate per direttissima dinanzi al Tribunale di Spoleto; all’esito, l’arresto in flagranza è stato convalidato e nei loro confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Foligno.