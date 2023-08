Le rubano auto mentre è in vacanza, ritrovata 24 ore dopo "completamente cannibalizzata" - Tuttoggi.info

Ferie da incubo per una giovane umbertidese, che ha subito il furto in provincia di Brindisi, la sua Giulietta è stata letteralmente spogliata di ogni sua componente | Aperta una raccolta fondi

Compleanno da incubo per una giovane umbertidese in vacanza in Puglia, dove aveva deciso di festeggiare la ricorrenza in piena serenità e spensieratezza. Qualche notte fa, infatti, le è stata rubata l’auto – un Alfa Giulietta – proprio davanti alla casa presa in affitto per le ferie, tra l’altro a ridosso del cancello di entrata.

“Ho cominciato subito a cercare ovunque – racconta – e ho denunciato ma niente. Passavano le ore e arrivava la sera, pensando sempre fosse solo un incubo. Una mattina poi ti svegli e ti chiamano dalla centrale dei carabinieri di Brindisi: l’auto è stata ritrovata 24 ore dopo ma è da buttare, cannibalizzata completamente. Non è rimasto più nulla se non un ammasso di lamiera”.

La Giulietta, letteralmente depredata e spogliata di ogni sua componente, era stata abbandonata in un terreno a pochi km di distanza da Carovigno, luogo dove la proprietaria del mezzo alloggiava con il fidanzato. La vettura, come se non bastasse, era senza assicurazione per furto, per la disperazione completa dell’umbertidese: “Tristezza e sconforto mi portano a non aggiungere altro, non sono ancora in grado, forse per lo shock”.

La ragazza, che usava l’auto soprattutto per andare a lavorare nella vicina Gubbio, ha poi deciso di aprire una raccolta fondi online: “Spero nel vostro aiuto per riprendere una vita normale quanto prima, ricomprare magari un altra Giulietta a Natale, sarebbe il mio sogno”.